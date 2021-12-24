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В Германии анонсировали переговоры с РФ по Украине

Пятница, 24 декабря 2021, 20:21

Высокопоставленные представители Германии и России планируют встретиться в начале января для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает FAZ.

Советник федерального канцлера Олафа Шольца по внешней политике Ейнс Плетнер и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак провели в четверг телефонный разговор с целью организации физической встречи.

В разговоре Плетнер еще раз призвал к деэскалации ситуации в Украине и в приграничной с Россией зоне и подчеркнул необходимость обсуждения дальнейшей ситуации с Украиной и Францией в Нормандском формате. "Целью немецкой стороны остается добиться быстрого оживления Нормандского формата", - заявили в правительстве Германии.

Во вторник Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину впервые после вступления в должность. Этот разговор также касался переговоров в Нормандском формате. Последний саммит "нормандской четверки" прошел в Париже в конце 2019 года.

Как сообщалось, Соединенные Штаты готовы провести переговоры с Россией по поводу так называемых "гарантий безопасности" уже в январе.

Темы: ГерманияРосcия
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