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"Динамо" та "Шахтар" оштрафували за расизм та образливі банери

П'ятниця, 24 грудня 2021, 22:37
"ДИНАМО" - "ШАХТАР". 3 ЖОВТНЯ. ФОТО З FACEBOOK СТОЛИЧНОГО КЛУБУ

На своєму засіданні Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив низку рішень та оштрафував футбольні клуби "Динамо" та "Шахтар" за низку порушень.

Джерело: УАФ

Дослівно: "КДК, розглянувши справу стосовно проявів расизму вболівальниками під час матчу 14-го туру чемпіонату УПЛ 6 листопада "Динамо" — "Ворскла", зобов’язав "Динамо" сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 250 тисяч гривень та провести один матч без вболівальників умовно.

За демонстрацію вболівальниками "Динамо" та "Шахтар" під час матчу 10-го туру чемпіонату УПЛ 3 жовтня банерів, що принижують честь та гідність суперників, КДК застосував до обох клубів санкцію у вигляді обов’язкового грошового внеску в розмірі 50 тисяч гривень.

КДК УАФ зобов’язав "Динамо" сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 50 тисяч гривень за безпідставні та некоректні висловлювання помічника головного тренера Еміліана Караса на адресу головного арбітра матчу з "Маріуполем".

Українська правда
Теми: футболКиївДонецьк


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