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"Динамо" и "Шахтер" оштрафовали за расизм и оскорбительные баннеры

Пятница, 24 декабря 2021, 21:37
Динамо и Шахтер оштрафовали за расизм и оскорбительные баннеры
"ДИНАМО" - "ШАХТЕР". 3 ОКТЯБРЯ. ФОТО МЗ FACEBOOK СТОЛИЧНОГО КЛУБА

На своем заседании Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял ряд решений и оштрафовал футбольные клубы "Динамо" и "Шахтер" за ряд нарушений.

Источник: УАФ

Дословно: "КДК, рассмотрев дело по поводу проявлений расизма болельщиками во время матча 14-го тура чемпионата УПЛ 6 ноября "Динамо" — "Ворскла", обязал "Динамо" уплатить обязательный денежный взнос в размере 250 тысяч гривен и провести один матч без болельщиков условно.

За демонстрацию болельщиками "Динамо" и "Шахтер" во время матча 10-го тура чемпионата УПЛ 3 октября унижающих честь и достоинство соперников баннеров КДК применил к обоим клубам санкцию в виде обязательного денежного взноса в размере 50 тысяч гривен.

КГК УАФ обязал "Динамо" уплатить обязательный денежный взнос в размере 50 тысяч гривен за безосновательные и некорректные высказывания помощника главного тренера Эмилиана Караса в адрес главного арбитра матча с "Мариуполем".

Украинская правда
Темы: футболКиевДонецк
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