Патріарх Варфоломій захворів на Сovid-19
П'ятниця, 24 грудня 2021, 23:50
Вселенський патріарх Варфоломій захворів на COVID-19.
Джерело: прес-служба патріарха Варфоломія, Reuters
Деталі: Зазначається, що 81-річний патріарх Варфоломій був повністю вакцинований, має легкі симптоми і загалом почувається добре.
Дослівно: "Його Святість, який повністю вакцинований, наразі має легкі симптоми, але його загальний стан хороший.
Вселенський патріарх дякує всім, хто цікавиться його станом здоров'я, і ще раз закликає всіх дотримуватися рекомендацій лікарів і спеціалістів, а також тих, хто ще не вакцинований, робити це на благо собі і суспільству в цілому".
Знати більше:
COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин