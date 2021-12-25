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Патріарх Варфоломій захворів на Сovid-19

Субота, 25 грудня 2021, 00:50
ФОТО: GETTY IMAGES

Вселенський патріарх Варфоломій захворів на COVID-19.

Джерело: прес-служба патріарха Варфоломія, Reuters

Деталі: Зазначається, що 81-річний патріарх Варфоломій був повністю вакцинований, має легкі симптоми і загалом почувається добре.

Дослівно: "Його Святість, який повністю вакцинований, наразі має легкі симптоми, але його загальний стан хороший.

Вселенський патріарх дякує всім, хто цікавиться його станом здоров'я, і ​​ще раз закликає всіх дотримуватися рекомендацій лікарів і спеціалістів, а також тих, хто ще не вакцинований, робити це на благо собі і суспільству в цілому".

Знати більше:

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Теми: церквакоронавірус


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