Патриарх Варфоломей заболел Соvid-19

Вселенский патриарх Варфоломей заболел COVID-19.

Источник: пресс-служба патриарха Варфоломея, Reuters

Детали: Отмечается, что 81-летний патриарх Варфоломей был полностью вакцинирован, у него легкие симптомы и в общем он чувствует себя хорошо.

Дословно: "Его Святейшество, который полностью вакцинирован, имеет легкие симптомы, но его общее состояние хорошее.

Вселенский патриарх благодарит всех, кто интересуется его состоянием здоровья, и еще раз призывает всех соблюдать рекомендации врачей и специалистов, а также тех, кто еще не вакцинирован, делать это во благо себе и обществу в целом".

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