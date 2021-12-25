Іран заявляє, що його військові навчання з балістичними ракетами були "попередженням" Ізраїлю

Іран заявив, що метою військових навчань, проведених цього тижня у Перській затоці, було надіслати "попередження" Ізраїлю.

Джерело: начальник Революційної гвардії Ірану генерал Хоссейн Саламі та начальник штабу Збройних сил генерал-майор Мохаммад Багері, яких цитує Reuters, Tasnim

Пряма мова Саламі: "Ці навчання мали дуже чіткий меседж: серйозне, реальне... попередження щодо погроз влади сіоністського режиму, щоб остерігалися своїх помилок… ми відріжемо їм руки, якщо вони зроблять неправильний крок. Відстань між реальними операціями і військовими навчаннями - це лише зміна кутів запуску ракет".

Деталі: Як повідомляється, військові навчання включали стрільбу балістичними та крилатими ракетами.

Багері заявив, що 16 балістичних ракет різних класів були випущені одночасно і знищили заздалегідь визначені цілі.

У п'ятницю державне телебачення показало ракети, які сплющують ціль, яка нагадувала ізраїльський ядерний реактор Дімона.

Tasnim повідомило, що "шляхом моделювання атомних об'єктів Дімона, Революційна гвардія успішно відпрацьовувала атаку на цей критичний центр сіоністського режиму в ракетних навчаннях".

Як зазначається, Британія засудила запуск балістичних ракет під час військових навчань. Речник міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде відкинув заяву Великобританії як "втручання в обороноздатність Ірану".

Іран має одну з найбільших ракетних програм на Близькому Сході, розглядаючи таку зброю як важливу силу стримування та відплати проти США та інших супротивників у разі війни.

Ізраїль виступає проти зусиль світових держав відновити ядерну угоду Тегерана 2015 року і погрожує військовими заходами, якщо дипломатія зазнає невдачі. Іран стверджує, що його ядерні амбіції мирні.

Вважається, що Ізраїль є єдиною країною Близького Сходу, яка має ядерний арсенал.