Иран заявляет, что его военные учения с баллистическими ракетами были "предупреждением" Израилю

Иран заявил, что целью военных учений, проведенных на этой неделе в Персидском заливе, было отправить "предупреждение" Израилю.

Источник: начальник Революционной гвардии Ирана генерал Хоссейн Салами и начальник штаба Вооруженных сил генерал-майор Мохаммад Багери, цитируемые Reuters, Tasnim

Прямая речь Салами: "У этих учений был очень четкий месседж: серьезное, реальное... предупреждение об угрозах власти сионистского режима, чтобы остерегались своих ошибок… мы отрежем им руки, если они сделают неправильный шаг. Расстояние между реальными операциями и военными учениями – это только изменение углов запуска ракет".

Детали: Как сообщается, военные учения включали стрельбу баллистическими и крылатыми ракетами.

Багери заявил, что 16 баллистических ракет разных классов были выпущены одновременно и уничтожили заранее определенные цели.

В пятницу государственное телевидение показало ракеты, сплющивающие цель, напоминавшую израильский ядерный реактор Димона.

Tasnim сообщило, что "путем моделирования атомных объектов Димона, Революционная гвардия успешно отрабатывала атаку на этот критический центр сионистского режима в ракетных учениях".

Как говорится, Британия осудила запуск баллистических ракет во время военных учений. Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде отверг заявление Великобритании как "вмешательство в обороноспособность Ирана".

Иран имеет одну из крупнейших ракетных программ на Ближнем Востоке, рассматривая такое оружие как важную силу сдерживания и возмездия против США и других противников в случае войны.

Израиль выступает против усилий мировых государств возобновить ядерное соглашение Тегерана 2015 года и угрожает военными мерами, если дипломатия потерпит неудачу. Иран утверждает, что его ядерные амбиции мирны.

Считается, что Израиль является единственной страной Ближнего Востока, обладающей ядерным арсеналом.