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28 людей загинули в бойових діях біля озера Чад

Субота, 25 грудня 2021, 05:55
ФОТО: GETTY IMAGES

Шість солдатів і щонайменше 22 джихадисти загинули під час бойових дій в районі озера Чад у Центральній Африці.

Джерело: AFP, спільна оперативна група (MNJTF), що об’єднує війська з Нігерії, Нігеру, Камеруну і Чаду

Деталі: Регіон навколо озера Чад, величезного озера, що межує з Нігерією, Нігером, Камеруном і Чадом, став сховком для "Боко Харам" та джихадистів, пов’язаних з "Ісламською державою".

MNJTF  заявила, що провела тритижневу "зачистку" на стороні кордону з Нігерією. Перший етап операції розгорнувся в районі Малам-Фаторі, а другий — у районах Ареге, Гашігер, Асага і Камагунма.

Сили знищили чотири транспортні засоби, спалили мотоцикли та вилучили автомати АК47. Війська також виявили та знищили "артилерійські точки", які вказували на місто Діффа на південному сході Нігеру. Розташоване недалеко від кордону з Нігерією, Діффа 18 грудня провело національні святкування незалежності, на яких був присутній президент Мохамед Базум.

Четверо нігерійських і двоє нігерійських військовослужбовців загинули в операції, і ще 23 їхні побратими отримали легкі поранення.

Сили охарактеризували операцію як "успіх" і заявили, що вона отримала "рішучу підтримку з боку американських партнерів".



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