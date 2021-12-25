28 человек погибли в боевых действиях у озера Чад

Шесть солдат и не менее 22 джихадистов погибли во время боевых действий в районе озера Чад в Центральной Африке.

Источник: AFP, совместная оперативная группа (MNJTF), объединяющая войска из Нигерии, Нигера, Камеруна и Чада

Детали: Регион вокруг озера Чад, огромного озера, граничащего с Нигерией, Нигером, Камеруном и Чадом, стал тайником для "Боко Харам" и джихадистов, связанных с "Исламским государством".

MNJTF заявила, что провела трехнедельную "зачистку" на стороне границы с Нигерией. Первый этап операции развернулся в районе Малам-Фатори, а второй – в районах Ареге, Гашигер, Асага и Камагунма.

Силы уничтожили четыре транспортных средства, сожгли мотоциклы и изъяли автоматы АК47. Войска также обнаружили и уничтожили "артиллерийские точки", указывавшие на город Диффа на юго-востоке Нигера. Расположенный недалеко от границы с Нигерией, Диффа 18 декабря провел национальные празднования независимости, на которых присутствовал президент Мохамед Базум.

Четверо нигерийских и два нигерийских военнослужащих погибли в операции, и еще 23 их товарища получили легкие ранения.

Силы охарактеризовали операцию как "успех" и заявили, что она получила "решительную поддержку со стороны американских партнеров".