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На тлі “Омікрону” авіакомпанії скасували понад 4,5 тисячі рейсів на свята

Субота, 25 грудня 2021, 06:55
ФОТО: GETTY IMAGES

Авіакомпанії скасували понад 4500 рейсів, що припадають на різдвяні свята.

Джерело: The Guardian з посиланням на FlightAware

Деталі: Зокрема, 2175 рейсів по всьому світу було припинено напередодні Різдва. Близько чверті з них були в США. 

Ще 1779 рейсів у всьому світі було припинено на Різдво, а ще 402 рейси -  заплановані на неділю.

Основна частина скасованих рейсів  - п’яти компаній: China Eastern скасувала 474 рейси, Air China - 188. United скасувала 177 рейсів, Air India 160, а Delta – 150.

Як пише The Guardian, сплеск скасувань напередодні Різдва та на Різдво стався через те, що швидко поширюваний варіант коронавірусу Omicron означав, що перевізники не змогли укомплектувати свої рейси.

United повідомила, що  "сплеск випадків Omicron в масштабі всієї країни цього тижня мав безпосередній вплив на наші льотні екіпажі та людей, які керують нашою операцією. У зв’язку з цим нам, на жаль, довелося скасувати деякі рейси". Delta заявила, що "вичерпала всі можливості та ресурси, включаючи зміну маршруту та заміну літаків та екіпажів для покриття запланованих польотів, – перш ніж скасувати близько 90 рейсів у п’ятницю". Авіакомпанія звинуватила в скасуваннях вплив варіанту Omicron та погодні умови.

Теми: авіаОмікронкоронавірус


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