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На фоне "Омикрона" авиакомпании отменили более 4,5 тысяч рейсов на праздники

Суббота, 25 декабря 2021, 06:55
ФОТО: GETTY IMAGES

Авиакомпании отменили более 4500 рейсов, приходящихся на рождественские праздники.

Источник: The Guardian со ссылкой на FlightAware

Детали: В частности, 2175 рейсов по всему миру были приостановлены в канун Рождества. Около четверти из них были в США.

Еще 1779 рейсов во всем мире было прекращено на Рождество, а еще 402 рейса – запланированы на воскресенье.

Основная часть отмененных рейсов - пяти компаний: China Eastern отменила 474 рейса, Air China - 188. United отменила 177 рейсов, Air India 160, а Delta - 150.

Как пишет The Guardian, всплеск отмен накануне Рождества и на Рождество произошел из-за того, что быстро распространяемый вариант коронавируса Omicron означал, что перевозчики не смогли укомплектовать свои рейсы.

United сообщила, что "всплеск случаев Omicron в масштабе всей страны на этой неделе оказал непосредственное влияние на наши летные экипажи и людей, управляющих нашей операцией. В связи с этим нам, к сожалению, пришлось отменить некоторые рейсы". Delta заявила, что "исчерпала все возможности и ресурсы, включая изменение маршрута и замену самолетов и экипажей для покрытия запланированных полетов, прежде чем отменить около 90 рейсов в пятницу". Авиакомпания обвинила в отмене влияние варианта Omicron и погодные условия.

Темы: авиаОмикронкоронавирус
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