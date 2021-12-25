Зеленський поговорив із сенаторами й конгресменами США: Мають значення не слова, а дії

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю ввечері провів відеозустріч з групою з понад 20 сенаторів та конгресменів США, які представляють Демократичну та Республіканську партії.

Джерело: сайт президента

Деталі: Під час розмови обговорювалася ситуація на сході України та на кордонах нашої держави.

"Було відзначено, що вона залишається складною, відведення російських сил не спостерігається", - йдеться в повідомленні.

Було наголошено на важливості залучення Сполучених Штатів до процесу мирного врегулювання.

Пряма мова Зеленського: "Зараз, як ніколи, мають значення не слова, а рішучі дії. Моя мета – зупинити кровопролиття на сході України. Неможливо уявити безпеку у Європі без завершення війни на Донбасі".

Більше деталей: Окремо порушувалася тема посилення санкційного тиску на РФ та українсько-американської взаємодії у безпековій сфері, було відзначено важливу роль Конгресу у розширенні підтримки оборонного сектору України.

Наголошувалося, що важливою є підтримка Сполученими Штатами євроатлантичних прагнень України й отримання розуміння перспектив щодо набуття членства в Альянсі.

"Жодних домовленостей щодо України без України. Жодна третя країна не може мати права голосу в питанні інтеграції України в НАТО", – зазначив Зеленський.

Під час зустрічі окремо обговорили проблематику газопроводу "Північний потік – 2".

Зазначається, що під час розмови американські законодавці висловили одностайну підтримку ініціативи "Кримська платформа" та наголосили на незмінній підтримці незалежності й територіальної цілісності України.

Зеленський також "поінформував сенаторів і конгресменів про поступ у земельній, банківській та судовій реформах, боротьбу з олігархічною системою" та запросив американських законодавців відвідати Україну в наступному році.