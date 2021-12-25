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Зеленский поговорил с сенаторами и конгрессменами США: Имеют значение не слова, а действия

Суббота, 25 декабря 2021, 08:34
фото ОП

Президент Владимир Зеленский в пятницу вечером провел видеовстречу с группой из более чем 20 сенаторов и конгрессменов США, представляющих Демократическую и Республиканскую партии.

Источник: сайт президента

Детали: Во время разговора обсуждалась ситуация на востоке Украины и границах нашего государства.

"Было отмечено, что она остается сложной, отвод российских сил не наблюдается", - говорится в сообщении.

Было отмечено важность привлечения Соединенных Штатов к процессу мирного урегулирования.

Прямая речь Зеленского: "Сейчас как никогда имеют значение не слова, а решительные действия. Моя цель – остановить кровопролитие на востоке Украины. Невозможно представить безопасность в Европе без завершения войны на Донбассе".

Больше деталей: Отдельно поднималась тема усиления санкционного давления на РФ и украинско-американского взаимодействия в сфере безопасности, была отмечена важная роль Конгресса в расширении поддержки оборонного сектора нашего государства.

Отмечалось, что важна поддержка Соединенными Штатами евроатлантических стремлений Украины и получение понимания перспектив вступления в Альянс.

"Никаких договоренностей об Украине без Украины. Ни одна третья страна не может иметь права голоса по вопросу интеграции Украины в НАТО", – отметил Зеленский.

Во время встречи особо обсудили проблематику газопровода "Северный поток – 2".

Отмечается, что во время разговора американские законодатели выразили единодушную поддержку инициативе "Крымская платформа" и отметили неизменную поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

Зеленский также "проинформировал сенаторов и конгрессменов о прогрессе в земельной, банковской и судебной реформах, борьбе с олигархической системой" и пригласил американских законодателей посетить Украину в следующем году.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСША
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