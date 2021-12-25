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У Києві очікується сильний вітер, у Карпатах – хуртовина й лавини

Субота, 25 грудня 2021, 10:26
pixabay.com

У суботу в Києві та області очікуються сильні пориви вітру, а в Карпатах – значний сніг, пориви вітру й хуртовина.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "У найближчу годину зі збереженням до кінця дня 25 грудня у Києві та області пориви вітру 15-20 м/с  (І рівень небезпечності, жовтий).

25 грудня в Карпатах значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Разом з тим, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, 25 – 26 грудня у горах Iвано-Франкiвської, Львівської, у високогір'ї Закарпатської областей та 26 грудня у горах Чернівецької області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 25 – 27 грудня в Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Українська правда
Теми: погодаДСНС


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