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В Киеве ожидается сильный ветер, в Карпатах – метель и лавины

Суббота, 25 декабря 2021, 09:26
В Киеве ожидается сильный ветер, в Карпатах – метель и лавины
pixabay.com

В субботу в Киеве и области ожидаются сильные порывы ветра, а в Карпатах – сильный снег, порывы ветра и метель.

Источник: ГСЧС

Дословно: "В ближайший час с сохранением до конца дня 25 декабря в Киеве и области порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

25 декабря в Карпатах сильный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метель (I уровень опасности, желтый)".

Детали: Вместе с тем, в связи со снегопадами и вьюгами, 25 – 26 декабря в горах Ивано-Франковской, Львовской, в высокогорье Закарпатской областей и 26 декабря в горах Черновицкой области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В связи со снегопадами и метелью 25 – 27 декабря в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Украинская правда

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Темы: погодаГСЧС
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