У Росії заблокували правозахисний сайт "ОВД-Инфо"

Роскомнагляд заблокував у РФ сайт правозахисного проекту "ОВД-Инфо".

Джерело: Інтерфакс із посиланням на дані Роскомнагляду, "ОВД-Инфо"

Деталі: За даними універсального сервісу перевірки обмеження доступу до ресурсів, який веде Роскомнагляд, рішення про обмеження доступу до сайту винесено Луховицьким судом Московської області 20 грудня.

На самому сайті з'явилася заява про те, жодних офіційних повідомлень про перевірку прокуратури чи вимог видалити будь-який протиправний контент його представники не отримували, як не отримували й інформації про засідання суду чи блокування сайту.

"Ми вважаємо це приховане блокування актом державної цензури, мета якої — зупинити нашу роботу. Ми не визнаємо цензуру та продовжимо роботу проєкту. Ми обов'язково оскаржуватимемо рішення суду і зробимо все можливе, щоб ви завжди мали доступ до наших новин, сервісів, правових інструкцій та інших матеріалів", - йдеться у заяві.

Пізніше у Роскомнагляді повідомили "Інтерфаксу", що проект "ОВД-Инфо" заблокований за пропаганду тероризму та екстремізму.

Дослівно Роскомнагляд: "Згідно з текстом судового рішення, забороненою визнається інформація медіапроєкту, спрямована на виправдання діяльності екстремістських та терористичних об'єднань, що виправдовує дії учасників подібних організацій, розміщена на інформаційному ресурсі НКО-іноагента, а також в акаунтах соціальних мереж організації. З урахуванням викладеного діяльність медіапроєкту спрямована на пропаганду тероризму і екстремізму на території РФ".

"Адміністраціям соціальних мереж спрямовані вимоги щодо необхідності видалення акаунтів організації".

Що передувало: Мін'юст РФ у вересні вніс медіапроєкт "ОВД-Инфо" до Реєстру незареєстрованих громадських об'єднань-іноагентів. За даними Мін'юсту, джерелами фінансування проєкту виступають правозахисний центр "Меморіал" (внесений у РФ до реєстру іноагентів), Європейська комісія та Міжнародна федерація за права людини (Federation internationale des ligues des droits de l'Homme, FIDH).

У Мосміськсуді розглядається позов прокуратури Москви щодо ліквідації правозахисного центру "Меморіал". На розгляді у Верховному суді перебуває позов Генпрокуратури про ліквідацію міжнародного історико-просвітницького товариства "Меморіал" (визнаний у Росії НКО-іноагентом).

Довідка: "ОВД-Инфо" – незалежний правозахисний медіапроєкт, присвячений політичним переслідуванням у Росії. Він публікує інформацію про затримання на публічних акціях та інші випадки політпресингу, надає юридичну допомогу затриманим на мітингах. На сайті "ОВД-Инфо" вказується, що проєкт є політично нейтральним і захищає людей будь-яких поглядів.