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В России заблокировали правозащитный сайт "ОВД-Инфо"

Суббота, 25 декабря 2021, 11:45

Роскомнадзор заблокировал в РФ сайт правозащитного проекта "ОВД-Инфо".

Источник: Интерфакс со ссылкой на данные Роскомнадзора, "ОВД-Инфо"

Детали: Согласно данным универсального сервиса проверки ограничения доступа к ресурсам, который ведет Роскомнадзор, решение об ограничении доступа к сайту вынесено Луховицким судом Московской области 20 декабря.

На самом сайте появилось заявление о том, никаких официальных уведомлений о проверке прокуратуры или требований удалить какой-либо противоправный контент его представители не получали, как не получали и информации о заседании суда или о блокировке сайта.

"Мы считаем эту скрытную блокировку актом государственной цензуры, цель которой — остановить нашу работу. Мы не признаем цензуру и продолжим работу проекта. Мы обязательно будем обжаловать решение суда и сделаем всё возможное, чтобы вы всегда имели доступ к нашим новостям, сервисам, правовым инструкциям и другим материалам", - говорится в заявлении.

Позже в Роскомнадзоре сообщили "Интерфаксу", что проект "ОВД-Инфо" заблокирован за пропаганду терроризма и экстремизма.

Дословно Роскомнадзор: "Согласно тексту судебного решения, запрещенной признается информация медиапроекта, направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, оправдывающая действия участников подобных организаций, размещенная на информационном ресурсе НКО-иноагента, а также в аккаунтах социальных сетей организации. С учетом изложенного деятельность медиапроекта направлена на пропаганду терроризма и экстремизма на территории РФ".

"Администрациям социальных сетей направлены требования о необходимости удаления аккаунтов организации".

Что предшествовало: Минюст РФ в сентябре внес медиапроект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов. По данным Минюста, источниками финансирования проекта выступают правозащитный центр "Мемориал" (внесена в РФ в реестр иноагентов), Европейская комиссия и Международная федерация за права человека (Federation internationale des ligues des droits de l'Homme, FIDH).

В Мосгорсуде рассматривается иск прокуратуры Москвы о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". На рассмотрении в Верховном суде находится иск Генпрокуратуры о ликвидации международного историко-просветительского общества "Мемориал" (признан в России НКО-иноагентом).

Справка: "ОВД-Инфо" — независимый правозащитный медиапроект, посвященный политическим преследованиям в России. Он публикует информацию о задержаниях на публичных акциях и других случаях политпрессинга, оказывает юридическую помощь задержанным на митингах. На сайте "ОВД-Инфо" указывается, что проект политически нейтрален и защищает людей любых взглядов.

Темы: РосcияСМИправа человека
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