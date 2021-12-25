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Зі Львова до Карпат запустили "Буковельський експрес"

Субота, 25 грудня 2021, 12:52
Ілюстративне фото, Укрзалізниця

"Укрзалізниця" 25 грудня запустила "Буковельський експрес" за маршрутом Львів – Ясіня – Львів.

Джерело: "Укрзалізниця"

Деталі: "Буковельський експрес" відправлятиметься зі Львова о 06:40 та прибуватиме на кінцеву станцію Ясіня о 12:25. Поїзд робитиме зупинки на станціях Івано-Франківськ, Яремче, Микуличин, Татарів, Ворохта та ін.

Експрес курсуватиме щодня з 25 грудня 2021 року до 16 січня 2022 року, крім 1 та 4 січня. Потім поїзд курсуватиме по п’ятницях, суботах та неділях.

Дослівно: "Новим поїздом пасажири можуть менш ніж за 5 годин доїхати до станції Татарів (Буковель), а далі автобусними шатлами за 20 хвилин до ГК "Буковель".

Крім того, поїзд буде зручним для подорожей до найвідомішого водоспаду Пробій та Скель Довбуша, які знаходяться в Яремче; найдовшого села в Україні – Микуличин; до віадука у Ворохті, який збудовано у 1895 році, за часів Австро-Угорщини, та селища Ясіня Закарпатської області, звідки можна дістатися до мальовничої вершини гори Драгобрат – найвищого гірськолижного курорту Українських Карпат"".  

Більше деталей: Зазначається, що експрес буде зручним для пасажирів, які подорожують з Києва та зворотно поїздом № 91/92 Київ — Львів — Київ. У разі відсутності місць на прями поїзди вони зможуть дістатися до Українських Карпат лише з однією зручною пересадкою.

На маршруті "Буковельского експреса" використовується сучасний дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, який АТ "Укрзалізниця" придбано нещодавно в рамках реалізації програми "Велике будівництво". У складі дизель-поїзда 3 вагони – 170 місць.

Зазначається, що поїзд має сучасні елементи інтер’єру та екстер’єру, пристосований також для перевезення маломобільних груп населення.

Раніше аналогічний поїзд було запущено на маршруті Одеса – Ізмаїл, ще два поїзди – на маршрутах Попасна – Харків, Харків – Суми – Ворожба – Харків та Коломия – Ківерці.

Українська правда
Теми: залізницяУкрзалізницяЛьвівКарпати


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