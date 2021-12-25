Из Львова в Карпаты запустили "Буковельский экспресс"

"Укрзализныця" 25 декабря запустила "Буковельский экспресс" по маршруту Львов – Ясиня – Львов.

Источник: "Укрзализныця"

Детали: "Буковельский экспресс" будет отправляться из Львова в 06:40 и прибывать на конечную станцию ​​Ясиня в 12:25. Поезд будет делать остановки на станциях Ивано-Франковск, Яремче, Микуличин, Татаров, Ворохта и т.д.

Экспресс будет курсировать ежедневно с 25 декабря 2021 года по 16 января 2022 года, кроме 1 и 4 января. Затем поезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.

Дословно: "Новым поездом пассажиры могут менее чем за 5 часов доехать до станции Татаров (Буковель), а затем автобусными шаттлами за 20 минут до ГК "Буковель".

Кроме того, поезд будет удобен для путешествий к самому известному водопаду Пробой и Скалам Довбуша, которые находятся в Яремче; самому длинному селу в Украине – Микуличин; к виадуку в Ворохте, построенному в 1895 году, во времена Австро-Венгрии и поселку Ясиня Закарпатской области, откуда можно добраться до живописной вершины горы Драгобрат – самого высокого горнолыжного курорта Украинских Карпат"".

Больше деталей: Отмечается, что экспресс будет удобен для пассажиров, путешествующих из Киева и обратно поездом № 91/92 Киев – Львов – Киев. В случае отсутствия мест на прямые поезда они смогут добраться до Украинских Карпат только с одной удобной пересадкой.

На маршруте "Буковельского экспресса" используется современный дизель-поезд ДПКР-3 производства Крюковского вагоностроительного завода, который АО "Укрзализныця" приобрела недавно в рамках реализации программы "Большое строительство". В составе дизель-поезда 3 вагона – 170 мест.

Отмечается, что поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера, приспособлен также для перевозки маломобильных групп населения.

Ранее аналогичный поезд был запущен на маршруте Одесса – Измаил, еще два поезда – на маршрутах Попасна – Харьков, Харьков – Сумы – Ворожба – Харьков и Коломыя – Киверцы.