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В Україні знову похолодає, деякі регіони накриє снігом

Субота, 25 грудня 2021, 13:47
pixabay

Сніг та зниження температури очікуються в Україні найближчими днями.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У неділю у південній та східній частинах України буде хмарно, очікується помірний, вдень місцями значний сніг, мокрий сніг, подекуди ожеледиця, налипання мокрого снігу. Температура вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, уночі на Закарпатті, Прикарпатті та більшості центральних областей сніг. Температура вночі 10-15° морозу, у центральних 4-9° морозу; вдень 3-8° морозу.

На дорогах країни подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, у південних та східних областях північний, 5-10 м/с.

 

У Києві у неділю без опадів. Температура вночі 10-12° морозу, вдень 4-6° морозу.

У понеділок, 27 грудня, вночі у Криму невеликі опади, вдень у південно-західних областях сніг, мокрий сніг, на Закарпатті з дощем, ожеледиця та налипання мокрого снігу.

На решті території без опадів, температура вночі 10-15° морозу, вдень 3-8° морозу. На Закарпатті та півдні країни вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

 

У Києві 27 грудня буде хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний із переходом на східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12° морозу, вдень 4-6° морозу.

28 грудня в Україні сніг, у центральних, східних областях значний сніг, подекуди хуртовини. Температура вночі 7-12° морозу (на сході та північному сході до 15°), вдень 3-8° морозу.

 

На Закарпатті вночі мокрий сніг та дощ, вдень без істотних опадів, температура вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла. У південних областях вночі помірні, місцями значні опади, вдень дощі, ожеледиця, налипання мокрого снігу, температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

На дорогах країни ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом на східний, 5-10 м/с, вдень 28 грудня у більшості центральних та східних областей подекуди пориви 15-20 м/с.

Теми: погода


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