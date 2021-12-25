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В Украине снова похолодает, некоторые регионы накроет снегом

Суббота, 25 декабря 2021, 12:47
В Украине снова похолодает, некоторые регионы накроет снегом
pixabay

Снег и снижение температуры ожидаются в Украине в ближайшие дни.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В воскресенье в южной и восточной частях Украины будет облачно, ожидается умеренный, днем местами значительный снег, мокрый снег, местами гололедица, налипание мокрого снега. Температура ночью 0-5° мороза, днем около 0°.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, ночью на Закарпатье, Прикарпатье и большинстве центральных областей снег. Температура ночью 10-15° мороза, в центральных 4-9° мороза; днем 3-8° мороза.

На дорогах страны местами гололедица. Ветер юго-западный, в южных и восточных областях северный, 5-10 м/с.

 

В Киеве в воскресенье без осадков. Температура ночью 10-12° мороза, днем 4-6° мороза.

В понедельник, 27 декабря, ночью в Крыму небольшие осадки, днем в юго-западных областях снег, мокрый снег, на Закарпатье с дождем, гололедица и налипание мокрого снега.

На остальной территории без осадков, температура ночью 10-15° мороза, днем 3-8° мороза. В Закарпатье и юге страны ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

 

В Киеве 27 декабря облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12° мороза, днем 4-6° мороза.

28 декабря в Украине снег, в центральных, восточных областях значительный снег, местами метели. Температура ночью 7-12° мороза (на востоке и северо-востоке до 15°), днем 3-8° мороза.

 

В Закарпатье ночью мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков, температура ночью около 0°, днем 0-5° тепла. В южных областях ночью умеренные, местами значительные осадки, днем дожди, гололедица, налипание мокрого снега, температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

На дорогах страны гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на восточный, 5-10 м/с, днем 28 декабря в большинстве центральных и восточных областей местами порывы 15-20 м/с.

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Темы: погода
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