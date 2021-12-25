Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уряд Меркель перед відходом від влади затвердив рекордні обсяги експорту зброї

Субота, 25 грудня 2021, 13:02
Уряд Меркель перед відходом від влади затвердив рекордні обсяги експорту зброї
ФОТО: GETTY IMAGES

Колишній уряд Німеччини під керівництвом Ангели Меркель за останні 9 днів перебування при владі схвалив експорт озброєнь на 4,91 млрд євро - більше, ніж за 9 попередніх місяців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

В результаті Німеччина за 2021 рік видала дозволи на експорт зброї на рекордну суму 9,04 млрд євро.

Більшість призначених для експорту озброєнь має отримати Єгипет, який критикують за порушення прав людини та втручання у конфлікти в Ємені та Лівії. Він із великим відривом випереджає інші країни у списку замовників німецької зброї.

З даних Мінекономіки випливає, що до зміни уряду в Німеччині для Єгипту було схвалено експорт озброєнь на 4,34 млрд євро. Тим часом, у попередній відповіді відомства значилося, що на 29 листопада Єгипту має бути поставлено зброї лише на 0,18 млрд євро. Це означає, що лише за останні дев'ять днів перебування при владі уряд Меркель схвалив експорт озброєнь Єгипту на понад 4 млрд євро.

Примітно, що в цей час уряд Меркель мав лише статус тимчасового. Зазвичай у цей період уряд вже не ухвалює серйозних політичних рішень.

Декілька днів тому стало відомо, що незадовго до передачі влади 8 грудня тодішній уряд ФРН на чолі з Меркель і віцеканцлером - нинішнім главою уряду - Олафом Шольцем схвалив продаж трьох бойових кораблів та 16 зенітно-ракетних комплексів. Тепер уже колишній міністр економіки Петер Альтмаєр поінформував Бундестаг про прийняте рішення лише за день до обрання Шольца на посаду федерального канцлера, але при цьому він не повідомив, на яку саме суму схвалено експорт озброєнь.

Нагадаємо, Україна звинувачувала Німеччину у блокуванні закупівлі зброї через механізми НАТО.

Німецьке видання Bild заявило, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала поставку Україні озброєння в рамках механізмів Альянсу. За інформацією ЗМІ, Україна вже оплатила обидві системи озброєння на початку 2021 року через Агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA) та чекала на доставку. Але у травні представники Німеччини та Нідерландів у раді NSPA виступили проти продажу та заблокували його.

Читайте також: Геть від Меркель: як змінить партію ексканцлерки її головний критик.

Теми: НімеччинаМеркельзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Німеччина
Rheinmetall виготовить для Бундесверу боєприпаси для танків на 4 млрд євро
У Польщі прокоментували нібито відмову Німеччини ремонтувати українські Leopard в країні
Німеччина передала Україні допомогу: Gepard, снаряди та інше обладнання
Останні новини
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: