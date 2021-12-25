Правительство Меркель перед отставкой утвердило рекордные объемы экспорта оружия

Бывшее правительство Германии под руководством Ангелы Меркель за последние 9 дней пребывания у власти одобрило экспорт вооружений на 4,91 млрд евро - больше, чем за 9 предыдущих месяцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В результате Германия за 2021 год выдала разрешения на экспорт оружия на рекордную сумму 9,04 млрд. евро.

Большинство предназначенных для экспорта вооружений должны получить Египет, критикуемый за нарушение прав человека и вмешательство в конфликты в Йемене и Ливии. Он с большим отрывом опережает другие страны в списке заказчиков германского оружия.

Из данных Минэкономики следует, что к смене правительства в Германии для Египта был одобрен экспорт вооружений на 4,34 млрд евро. Между тем, в предварительном ответе ведомства числилось, что на 29 ноября Египту должно быть поставлено оружие всего на 0,18 млрд евро. Это означает, что только за последние девять дней пребывания у власти правительство Меркель одобрило экспорт вооружений Египта более чем на 4 млрд евро.

Примечательно, что в это время правительство Меркель имело статус временного. Обычно в этот период правительство уже не принимает серьезные политические решения.

Несколько дней назад стало известно, что незадолго до передачи власти 8 декабря тогдашнее правительство ФРГ во главе с Меркель и вицеканцлером – нынешним главой правительства – Олафом Шольцем одобрило продажу трех боевых кораблей и 16 зенитно-ракетных комплексов. Теперь уже бывший министр экономики Петер Альтмайер проинформировал Бундестаг о принятом решении только за день до избрания Шольца на должность федерального канцлера, но при этом он не сообщил, на какую сумму одобрен экспорт вооружений.

Напомним, Украина обвиняла Германию в блокировании закупки оружия через механизмы НАТО.

Немецкое издание Bild заявило, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставку Украине вооружения в рамках механизмов Альянса. По информации СМИ, Украина уже оплатила обе системы вооружения в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке и поставке (NSPA) и ожидала доставки. Но в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA выступили против продаж и заблокировали его.

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