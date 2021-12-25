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Папа Римський у різдвяному посланні виступив проти "метастаз конфлікту" в Україні

Субота, 25 грудня 2021, 13:14
Папа Римський у різдвяному посланні виступив проти метастаз конфлікту в Україні
AFP VIA GETTY IMAGES

Папа Римський Франциск у традиційному різдвяному зверненні витупив проти поширення "метастаз конфлікту" в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Vatican News.

"Стань світлом і підтримкою для тих, які вірять і діють, прямуючи також і проти течії, на користь зустрічі та діалогу, і не дозволь, аби в Україні поширювалися метастази злоякісного конфлікту", – таку молитву Папа виголосив, серед іншого, у різдвяному посланні "Urbi et Orbi".

Папа виголосив урочисте благословення місту Римові та світові з лоджії базиліки Святого Петра вперше після дворічної перерви. Востаннє цей урочистий захід відбувався у такій формі на Різдво 2019 року, адже подальші великодні та різдвяні святкування відбувалися в умовах суворих карантинних обмежень.

Тепер же знову все відбувалося згідно зі звичним протоколом. Паломники, що зібралися на площі Святого Петра попри дощову погоду, з великим ентузіазмом привітали Папу, що опівдні з’явився у лоджії.

Оркестри Папської Швейцарської Гвардії та італійських карабінерів виконали державні гімни Італії та Ватикану, після чого глава Католицької церкви виголосив різдвяне послання.

Теми: Папа Римський
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