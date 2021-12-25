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Папа Римский в рождественском послании выступил против "метастаз конфликта" в Украине

Суббота, 25 декабря 2021, 14:14
AFP VIA GETTY IMAGES

Папа Римский Франциск в традиционном рождественском обращении выступил против распространения "метастаз конфликта" в Украине.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает издание Vatican News.

"Стань светом и поддержкой для верующих и действующих, направляясь также и против течения, в пользу встречи и диалога, и не позволи, чтобы в Украине распространялись метастазы злокачественного конфликта", – такую ​​молитву Папа произнес, среди прочего, в рождественском послании "Urbi et Orbi".

Папа произнес торжественное благословение городу Риму и миру из лоджии базилики Святого Петра впервые после двухлетнего перерыва. В последний раз это торжественное мероприятие проходило в такой форме на Рождество 2019, ведь дальнейшие пасхальные и рождественские празднования проходили в условиях строгих карантинных ограничений.

Теперь же снова все происходило согласно привычному протоколу. Паломники, собравшиеся на площади Святого Петра, несмотря на дождливую погоду, с большим энтузиазмом поздравили Папу, который в полдень появился в лоджии.

Оркестры Папской Швейцарской Гвардии и итальянских карабинеров исполнили государственные гимны Италии и Ватикана, после чего глава Католической церкви произнес рождественское послание.

Темы: Папа Римский
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