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У Києві з "замінованого" ТРЦ евакуювали близько тисячі людей

Субота, 25 грудня 2021, 14:55
фото поліції

Через неправдиве повідомлення про замінування з ТРЦ RiverMall на Дніпровській набережній було евакуйовано близько тисячі людей.

Джерело: поліція Києва

Деталі: У суботу до столичної поліції на спецлінію 102 надійшла інформація про замінування торгівельно-розважального центру на Дніпровській Набережній, що у Дарницькому районі столиці.

Проводилася евакуація відвідувачів ТРЦ та персоналу. Вибухотехніки перевіряли приміщення та прилеглу територію з метою виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Дослівно: "Під час огляду території спеціалісти вибухотехнічної служби не виявили жодних підозрілих предметів. На час перевірки було евакуйовано близько тисячі осіб.

Наразі заклад відновив роботу у звичайному режимі".

Більше деталей: Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Дарницькому управлінні столичної поліції.

За даними ЗМІ, мова йде про ТРЦ RiverMall.

Українська правда
Теми: Київполіція


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