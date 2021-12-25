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В Киеве из "заминированного" ТРЦ эвакуировали около тысячи человек

Суббота, 25 декабря 2021, 14:55
фото полиции

Из-за ложного сообщения о заминировании из ТРЦ RiverMall на Днепровской набережной было эвакуировано около тысячи человек.

Источник: полиция Киева

Детали: В субботу в столичную полицию на спецлинию 102 поступила информация о заминировании торгово-развлекательного центра на Днепровской Набережной в Дарницком районе столицы.

Проводилась эвакуация посетителей ТРЦ и персонала. Взрывотехники проверяли помещение и близлежащую территорию с целью обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов.

Дословно: "При осмотре территории специалисты взрывотехнической службы не обнаружили никаких подозрительных предметов. На время проверки было эвакуировано около тысячи человек.

Сейчас заведение возобновило работу в обычном режиме".

Больше деталей: Собранные сведения по этому факту зарегистрированы в Дарницком управлении столичной полиции.

По данным СМИ, речь идет о ТРЦ RiverMall.

Украинская правда
Темы: Киевполиция
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