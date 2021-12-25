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На Львівщині вибух повністю зруйнував будинок, 5 госпіталізованих

Субота, 25 грудня 2021, 15:26
фото ДСНС

Внаслідок вибуху в с. Ниновичі Червоноградського району Львівської області повністю зруйновано одноповерховий дерев’яний будинок, постраждало 5 людей, включаючи дитину.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "25 грудня о 11:50 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, про те, що в с. Ниновичі Червоноградського району в одноповерховому дерев'яному приватному житловому будинку стався вибух (попередньо газоповітряної суміші), без подальшого горіння".

Деталі: Зазначається, що до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів сусіди допомогли вибратись зі зруйнованого будинку сім’ї, яка проживала у ньому.

На момент вибуху в будинку перебувало 4 дорослих та одна дитина, 2010 року народження. Людей після огляду госпіталізовано до Червоноградської міської лікарні. Стан постраждалих не уточнюється.

 

В результаті вибуху будинок зруйновано повністю. Для надання допомоги було залучено 3 одиниці спецтехніки та 11 чоловік особового складу.

Українська правда
Теми: Львівщинавибух


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