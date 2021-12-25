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Во Львовской области взрыв полностью разрушил дом, 5 госпитализированных

Суббота, 25 декабря 2021, 14:26
Во Львовской области взрыв полностью разрушил дом, 5 госпитализированных
фото ГСЧС

В результате взрыва в с. Ниновичи Червоноградского района Львовской области полностью разрушен одноэтажный деревянный дом, пострадали 5 человек, включая ребенка.

Источник: ГСЧС

Дословно: "25 декабря в 11:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с. Ниновичи Червоноградского района в одноэтажном деревянном частном жилом доме произошел взрыв (предварительно газовоздушная смесь), без дальнейшего горения".

Детали: Отмечается, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений соседи помогли выбраться из разрушенного дома проживавшей в нем семье.

На момент взрыва в доме находились 4 взрослых и один ребенок, 2010 года рождения. Люди после осмотра госпитализированы в Червоноградскую городскую больницу. Состояние пострадавших не уточняется.

 

В результате взрыва здание разрушено полностью. Для оказания помощи были привлечены 3 единицы спецтехники и 11 человек личного состава.

Украинская правда
Темы: Львовщинавзрыв
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