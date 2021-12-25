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У Києві буде слизько: водіїв закликають не користуватися авто

Субота, 25 грудня 2021, 14:46
У Києві буде слизько: водіїв закликають не користуватися авто
фото КМДА

У зв’язку з різким похолоданням, у суботу ввечері в Києві прогнозують ожеледь.

Джерело: КМДА

Деталі: Зазначається, що, за прогнозами синоптиків, температура вночі впаде до 11-13 градусів морозу.

Комунальні служби готуються обробляти території протиожеледними засобами.

Для очищення й обробки вулиць загалом підготовлено 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки комунальної корпорації "Київавтодор". У дворах та міжквартальних проїздах працюватимуть близько 4 тисяч працівників комунальних жедів та готові задіяти понад 150 одиниць спецтехніки. Також працюватимуть близько 80 одиниць техніки і працівники зеленбудів, які оброблятимуть доріжки в парках і скверах.

Міська влада закликає водіїв за можливості утриматися від поїздок власними авто, а якщо уникнути поїздки неможливо – бути максимально обачними на дорогах.

Пішоходів просять обережно пересуватись містом і повідомляти про необроблені ділянки й території до Контактного центру міста Києва 15-51.

Дослівно: "Звертаємо увагу, що не лише муніципальні служби, а й підприємства усіх форм власності несуть відповідальність за вчасне та якісне прибирання локацій. Дотримання правил благоустрою в Києві контролюють інспектори з благоустрою. У разі невиконання -–штраф, що може сягати для фізичних осіб – 340-1360 грн, для посадових осіб та підприємців – 850-1700 грн".

Українська правда

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Теми: Київпогода
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