В Киеве будет скользко: водителей призывают не пользоваться авто

В связи с резким похолоданием, в субботу вечером в Киеве прогнозируют гололедицу.

Источник: КГГА

Детали: Отмечается, что по прогнозам синоптиков температура ночью упадет до 11-13 градусов мороза.

Коммунальные службы готовятся обрабатывать территории противогололедными средствами.

Для очистки и обработки улиц подготовлено 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники коммунальной корпорации "Киевавтодор". Во дворах и межквартальных проездах будут работать около 4 тысяч работников коммунальных жеков и готовы задействовать более 150 единиц спецтехники. Также будут работать около 80 единиц техники и работники зеленстроев, которые будут обрабатывать дорожки в парках и скверах.

Городские власти призывают водителей по возможности воздержаться от поездок на собственных авто, а если избежать поездки невозможно – быть максимально осмотрительными на дорогах.

Пешеходов просят осторожно передвигаться по городу и сообщать о необработанных участках и территориях в Контактный центр города Киева 15-51.

Дословно: "Обратим внимание, что не только муниципальные службы, но и предприятия всех форм собственности несут ответственность за своевременную и качественную уборку локаций. Соблюдение правил благоустройства в Киеве контролируют инспекторы по благоустройству. В случае невыполнения – штраф, который может достигать для физических лиц – 340-1360 грн, для должностных лиц и предпринимателей – 850-1700 грн".