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Найпотужніший космічний телескоп "Джеймс Вебб" запустили на орбіту

Субота, 25 грудня 2021, 15:57
Найпотужніший космічний телескоп Джеймс Вебб запустили на орбіту
James Webb Space Telescope, зображення ESA

Ракета Ariane V у суботу успішно стартувала з найбільшим і найпотужнішим у світі космічним телескопом James Webb Space Telescope.

Джерело: NASA, компанія-розробник Arianespace

Деталі: "Джеймс Вебб" - безпрецедентний за своїми масштабами проєкт, на який витратили астрономічні 10 млрд доларів. JWTS розроблений для дослідження таємниць Всесвіту.

Запуск було здійснено зі стартового комплексу на космодромі Куру у Французькій Гвіані (заморський департамент Франції, розташований у Південній Америці).

Телескоп James Webb розробило NASA спільно з Європейським космічним агентством (ESA) та Канадським космічним агентством (CSA).

JWTS є орбітальною інфрачервоною обсерваторією, що покликана замінити запущений у 1990 році легендарний телескоп Hubble, який вже застарів.

Новий телескоп у 100 разів потужніший за Hubble і може "бачити" на відстань понад 13 млрд світлових років. Він здатний зафіксувати вигляд далеких галактик, оскільки робить це за допомогою теплових хвиль, а не видимого спектру світлових променів. До Землі світло дуже віддалених об'єктів просто не доходить, оскільки розсіюється серед космічного пилу.   

Розробники James Webb розраховують за його допомогою зафіксувати випромінювання перших зірок та галактик, що утворилися незабаром після Великого вибуху, зібрати інформацію про їх хімічний склад та еволюцію. Крім того, завданням телескопа є вивчення планетарних систем й пошук ознак існування життя на екзопланетах.

Після запуску телескопу знадобиться до двох тижнів, аби розкрити сонячні батареї, антену для зв'язку з Землею, сонцезахисний екран, основне дзеркало та інші складові.

Приблизно за місяць телескоп має вийти на так звану точку Лагранжа на відстані більше мільйона км від Землі, перебування в якій забезпечить апарату сталий рух "разом" з Землею.

Очікувана орбіта JWTS
Очікувана орбіта JWTS
Графіка BBC

Ще два місяці знадобиться для повного налаштування телескопу й підготовки до роботи.

Українська правда

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Теми: космоснаука
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