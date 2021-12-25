Самый мощный космический телескоп "Джеймс Уэбб" запустили на орбиту

Ракета Ariane V в субботу успешно стартовала с самым крупным и мощным в мире космическим телескопом James Webb Space Telescope.

Источник: NASA, компания-разработчик Arianespace

Детали: "Джеймс Вебб" – беспрецедентный по своим масштабам проект, на который потратили астрономические 10 млрд долларов. JWTS разработан для исследования тайн Вселенной.

Запуск был осуществлен со стартового комплекса на космодроме Куру во Французской Гвиане (заморский департамент Франции, расположенный в Южной Америке).

Телескоп James Webb разработала NASA совместно с Европейским космическим агентством (ESA) и Канадским космическим агентством (CSA).

JWTS является орбитальной инфракрасной обсерваторией, призванной заменить запущенный в 1990 году уже устаревший легендарный телескоп Hubble.

Новый телескоп в 100 раз мощнее Hubble и может "видеть" на расстояние более 13 млрд световых лет. Он способен зафиксировать облик далеких галактик, так как делает это с помощью тепловых волн, а не видимого спектра световых лучей. До Земли свет очень отдаленных объектов просто не доходит, поскольку рассеивается среди космической пыли.

Разработчики James Webb рассчитывают с его помощью зафиксировать излучение первых звезд и галактик, образовавшихся вскоре после Большого взрыва, собрать информацию об их химическом составе и эволюции. Кроме того, задача телескопа - изучение планетарных систем и поиск признаков существования жизни на экзопланетах.

После запуска телескопа понадобится до двух недель, чтобы раскрыть солнечные батареи, антенну для связи с Землей, солнцезащитный экран, основное зеркало и другие составляющие.

Приблизительно через месяц телескоп должен выйти на так называемую точку Лагранжа на расстоянии более миллиона км от Земли, пребывание в которой обеспечит аппарату устойчивое движение "вместе" с Землей.

Ожидаемая орбита JWTS Графика BBC

Еще два месяца понадобится для полной настройки телескопа и подготовки к работе.