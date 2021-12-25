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Штам "Омікрон" став домінуючим у Португалії

Субота, 25 грудня 2021, 17:16
Португалія, фото getty images

"Омікрон" став домінуючим штамом коронавірусу у Португалії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Publico.

Як повідомило в суботу португальське управління охорони здоров’я, 61,5 відсотка випадків зараження, зафіксованих у середу, були пов’язані з "Омікроном". Кількість померлих та госпіталізацій до реанімаційних відділень залишалася "стабільною".

У п'ятницю в Португалії було зафіксовано 12 943 випадки зараження. Востаннє стільки випадків було зафіксовано 29 січня, на піку найгіршої хвилі коронавірусу для Португалії.

Незважаючи на високий рівень вакцинації, останнім часом знову різко зросла кількість нових інфекцій у Португалії через варіант "Омікрон".

Влада попередила, що "швидке домінування варіанту "Омікрон", ймовірно, обумовлене збільшенням кількості контактів через свята, це призведе до швидкого зростання захворюваності, а його вплив на медичну систему та смертність все ще є невизначеним".

Теми: коронавірусПортугалія


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