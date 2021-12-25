Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Штам "Омікрон" став домінуючим у Португалії

Субота, 25 грудня 2021, 16:16
Штам Омікрон став домінуючим у Португалії
Португалія, фото getty images

"Омікрон" став домінуючим штамом коронавірусу у Португалії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Publico.

Як повідомило в суботу португальське управління охорони здоров’я, 61,5 відсотка випадків зараження, зафіксованих у середу, були пов’язані з "Омікроном". Кількість померлих та госпіталізацій до реанімаційних відділень залишалася "стабільною".

У п'ятницю в Португалії було зафіксовано 12 943 випадки зараження. Востаннє стільки випадків було зафіксовано 29 січня, на піку найгіршої хвилі коронавірусу для Португалії.

Незважаючи на високий рівень вакцинації, останнім часом знову різко зросла кількість нових інфекцій у Португалії через варіант "Омікрон".

Влада попередила, що "швидке домінування варіанту "Омікрон", ймовірно, обумовлене збільшенням кількості контактів через свята, це призведе до швидкого зростання захворюваності, а його вплив на медичну систему та смертність все ще є невизначеним".

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусПортугалія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: