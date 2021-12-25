Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Штамм "Омикрон" стал доминирующим в Португалии

Суббота, 25 декабря 2021, 17:16
Португалия, фото getty images

"Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Португалии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Publico.

Как сообщило в субботу португальское управление здравоохранения, 61,5 процента случаев заражения, зафиксированных в среду, были связаны с "Омикроном". Количество умерших и госпитализаций в реанимационные отделения оставалось "стабильным".

В пятницу в Португалии было зафиксировано 12 943 случая заражения. В последний раз столько случаев было зафиксировано 29 января, на пике худшей волны коронавируса для Португалии.

Несмотря на высокий уровень вакцинации, в последнее время снова резко возросло количество новых инфекций в Португалии из-за варианта "Омикрон".

Власти предупредили, что "скорое доминирование варианта "Омикрон", вероятно, обусловлено увеличением количества контактов из-за праздников, это приведет к быстрому росту заболеваемости, а его влияние на медицинскую систему и смертность все еще неопределенно".

Темы: коронавирусПортугалия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский ввел санкции против новых владельцев телеканала ОПЗЖ

Новости 28 декабря: "слуга" купил телеканал, "Омикрон" в Киеве

Офис генпрокурора уведомил спикера Рады о подозрении для Порошенко – СМИ

В Киеве обнаружили первые случаи "Омикрона"

Заседание СНБО переносится: Зеленский расширил повестку дня

таблицаГордон возглавил президентский рейтинг среди не политиков – опрос

Все новости...
коронавирус
В Киеве свыше 900 новых случаев Covid, выздоровлений меньше
В Италии впервые обнаружили более 50 тысяч суточных случаев коронавируса
Covid в Украине: более 5 тысяч случаев за сутки, больше всего в Киеве
Последние новости
00:20
Франция зафиксировала рекорд новых Covid-случаев
23:20
В Ивано-Франковской области произошел взрыв в реанимации: двое погибли
23:10
Гриппом и ОРВИ заболели почти 3 миллиона человек - Минздрав
22:30
Зеленский ввел санкции против новых владельцев телеканала ОПЗЖ
22:06
Отель "Украина" на Майдане Незалежности передали Мининфраструктуры
21:45
В Тернопольской области произошел массивный пожар: из-за разрушений задерживают поезд
21:30
В Раде предлагают обложить спецпошлиной импорт всех энергоресурсов из России
21:14
ФОТОВ Днепре и Запорожье не утихают снегопады: улицы городов застряли в пробках
21:06
Новости 28 декабря: "слуга" купил телеканал, "Омикрон" в Киеве
20:24
Будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности обвинил Путина в прославлении сталинизма
Все новости...