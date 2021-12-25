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Штамм "Омикрон" стал доминирующим в Португалии

Суббота, 25 декабря 2021, 16:16
Штамм Омикрон стал доминирующим в Португалии
Португалия, фото getty images

"Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Португалии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Publico.

Как сообщило в субботу португальское управление здравоохранения, 61,5 процента случаев заражения, зафиксированных в среду, были связаны с "Омикроном". Количество умерших и госпитализаций в реанимационные отделения оставалось "стабильным".

В пятницу в Португалии было зафиксировано 12 943 случая заражения. В последний раз столько случаев было зафиксировано 29 января, на пике худшей волны коронавируса для Португалии.

Несмотря на высокий уровень вакцинации, в последнее время снова резко возросло количество новых инфекций в Португалии из-за варианта "Омикрон".

Власти предупредили, что "скорое доминирование варианта "Омикрон", вероятно, обусловлено увеличением количества контактов из-за праздников, это приведет к быстрому росту заболеваемости, а его влияние на медицинскую систему и смертность все еще неопределенно".

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Темы: коронавирусПортугалия
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