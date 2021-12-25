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Ексканцлер Австрії знайшов роботу у США – ЗМІ

Субота, 25 грудня 2021, 18:23
Себастіан Курц, фото getty images

Ексканцлер Австрії Себастіан Курц працюватиме в американській компанії, ймовірно у Силіконовій долині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють австрійські ЗМІ, зокрема, Kronen Zeitung.

Зокрема, повідомляється, що Курц вже підписав контракт у приватному секторі. За інформацією Kronen-Zeitung, це має бути менеджерська робота в Силіконовій долині, Курц почне працювати там з лютого. Численні великі високотехнологічні, ІТ та Інтернет-компанії мають свої штаб-квартири в регіоні на південь від Сан-Франциско.

В якій саме компанії працюватиме колишній канцлер поки невідомо.

Курц не коментував своє працевлаштування. У Twitter він написав свої різдвяні привітання англійською.

Нагадаємо, 2 грудня Себастіан Курц, який понад два місяці тому залишив посаду канцлера через корупційне розслідування проти нього, заявив, що йде з посади лідера партії і взагалі з політики.

Новим канцлером став колишній глава МВС Карл Негаммер.

Про те, що зміниться в Австрії з оновленим урядом і яких змін варто чекати Україні читайте в статті - "Очищення" Австрії: як корупційний скандал змінив уряд та партію влади.

Теми: АвстріяСША


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