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Экс-канцлер Австрии нашел работу в США – СМИ

Суббота, 25 декабря 2021, 17:23
Экс-канцлер Австрии нашел работу в США – СМИ
Себастиан Курц, фото getty images

Экс-канцлер Австрии Себастиан Курц будет работать в американской компании, вероятно, в Силиконовой долине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщают австрийские СМИ, в частности, Kronen Zeitung.

В частности, сообщается, что Курц подписал контракт в частном секторе. По информации Kronen-Zeitung, это должна быть менеджерская работа в Силиконовой долине, Курц начнет работать там с февраля. Многие крупные высокотехнологичные, ИТ и Интернет-компании имеют свои штаб-квартиры в регионе к югу от Сан-Франциско.

В какой компании будет работать бывший канцлер пока неизвестно.

Курц не комментировал свое трудоустройство. В Twitter он написал свои рождественские поздравления на английском.

Напомним, 2 декабря Себастиан Курц, почти два месяца назад покинувший должность канцлера из-за коррупционного расследования против него, заявил, что уходит с поста лидера партии и вообще из политики.

Новым канцлером стал бывший глава МВД Карл Нехаммер.

О том, что изменится в Австрии с обновленным правительством и каких изменений следует ожидать Украине, читайте в статье "Очищение" Австрии: как коррупционный скандал сменил правительство и партию власти.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АвстрияСША
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