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Омікрон: у Франції рекордний сплеск заражень – понад 100 тисяч за добу

Субота, 25 грудня 2021, 20:47
Париж, фото AFP/Getty Images

Протягом доби у Франції виявили рекордну кількість хворих на коронавірус, більше 104 тисяч людей отримали позитивні результати тестів.

Джерело: Le Progres, AFP

Деталі: Французькі ЗМІ у суботу ввечері повідомили, що країна подолала позначку в 100 тисяч добових заражень коронавірусом, що стало новим абсолютним рекордом з початку пандемії.

Днем раніше, у п'ятницю, виявили 94 тисячі хворих.

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран цього тижня попереджав громадян про нову хвилю ковіду.

Чиновники пов'язують сплеск із поширенням штаму "Омікрон", а також зі збільшенням кількості скринінгових тестів, проведених в останні дні перед Різдвом. Так, у четвер, у Франції зробили 1,55 млн тестів, що стало рекордом.

Нагадаємо:

  • В Італії вперше з початку пандемії кількість нових випадків коронавірусу за добу перевищила 50 тисяч.

Теми: коронавірусФранціяепідемія


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