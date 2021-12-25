Омікрон: у Франції рекордний сплеск заражень – понад 100 тисяч за добу

Протягом доби у Франції виявили рекордну кількість хворих на коронавірус, більше 104 тисяч людей отримали позитивні результати тестів.

Джерело: Le Progres, AFP

Деталі: Французькі ЗМІ у суботу ввечері повідомили, що країна подолала позначку в 100 тисяч добових заражень коронавірусом, що стало новим абсолютним рекордом з початку пандемії.

Днем раніше, у п'ятницю, виявили 94 тисячі хворих.

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран цього тижня попереджав громадян про нову хвилю ковіду.

Чиновники пов'язують сплеск із поширенням штаму "Омікрон", а також зі збільшенням кількості скринінгових тестів, проведених в останні дні перед Різдвом. Так, у четвер, у Франції зробили 1,55 млн тестів, що стало рекордом.

Нагадаємо: