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Омикрон: во Франции рекордный всплеск заражений – более 100 тысяч в сутки

Суббота, 25 декабря 2021, 20:47
Париж, фото AFP/Getty Images

В течение суток во Франции обнаружили рекордное количество больных коронавирусом, более 104 тысяч человек получили положительные результаты тестов.

Источник: Le Progres, AFP

Детали: Французские СМИ в субботу вечером сообщили, что страна преодолела отметку в 100 тысяч суточных заражений коронавирусом, что стало новым абсолютным рекордом с начала пандемии.

Днем ранее, в пятницу, было выявлено 94 тысячи больных.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран на этой неделе предупреждал граждан о новой волне ковида.

Чиновники связывают всплеск с распространением штамма "Омикрон", а также с увеличением количества скрининговых тестов, проведенных в последние дни перед Рождеством. Так, в четверг, во Франции сделали 1,55 млн тестов, что стало рекордом.

Напомним:

  • В Италии впервые с начала пандемии количество новых случаев коронавируса за сутки превысило 50 тысяч.

Темы: коронавирусФранцияэпидемия
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