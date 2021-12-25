Омикрон: во Франции рекордный всплеск заражений – более 100 тысяч в сутки
В течение суток во Франции обнаружили рекордное количество больных коронавирусом, более 104 тысяч человек получили положительные результаты тестов.
Источник: Le Progres, AFP
Детали: Французские СМИ в субботу вечером сообщили, что страна преодолела отметку в 100 тысяч суточных заражений коронавирусом, что стало новым абсолютным рекордом с начала пандемии.
Днем ранее, в пятницу, было выявлено 94 тысячи больных.
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран на этой неделе предупреждал граждан о новой волне ковида.
Чиновники связывают всплеск с распространением штамма "Омикрон", а также с увеличением количества скрининговых тестов, проведенных в последние дни перед Рождеством. Так, в четверг, во Франции сделали 1,55 млн тестов, что стало рекордом.
Напомним:
- В Италии впервые с начала пандемии количество новых случаев коронавируса за сутки превысило 50 тысяч.