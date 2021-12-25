Озброєний чоловік проривався до замку, де перебуває королева Єлизавета

У суботу, 25 грудня, поліцейські затримали озброєного чоловіка, який намагався потрапити до Віндзорського замку, де святкує Різдво Єлизавета ІІ.

Джерело: Associated Press

Деталі: За інформацією поліції Великої Британії, 19-річний озброєний зловмисник потрапив на територію замку, але йому не вдалося добратися до жодної з будівель резиденції.

Ім’я чоловіка не розголошується, він був заарештований за підозрою в незаконному проникненні на об’єкт, що охороняється, і володінні бойовою зброєю. Наразі він перебуває під вартою.

Членів королівської сім’ї було поінформовано про інцидент, що стався на Різдво.

Нагадаємо: Віндзорський замок розташований у графстві Беркшир, на відстані 40 км від Лондона. Єлизавета II через пандемію другий рік поспіль зустрічає Різдво у Віндзорі, відмовившись від традиційної поїздки до королівського маєтку Сандрінгем на сході Англії.