Вооруженный мужчина прорывался к замку, где находится королева Елизавета

В субботу, 25 декабря, полицейские задержали вооруженного мужчину, который пытался попасть в Виндзорский замок, где празднует Рождество Елизавета II.

Источник: Associated Press

Детали: По информации полиции Великобритании, 19-летний вооруженный злоумышленник попал на территорию замка, но ему не удалось добраться до ни одного из зданий резиденции.

Имя мужчины не разглашается, он был арестован по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект и владении боевым оружием. В настоящее время он находится под стражей.

Члены королевской семьи были проинформированы об инциденте, произошедшем на Рождество.

Напомним: Виндзорский замок расположен в графстве Беркшир, в 40 км от Лондона. Елизавета II из-за пандемии второй год подряд встречает Рождество в Виндзоре, отказавшись от традиционной поездки в королевское имение Сандрингем на востоке Англии.