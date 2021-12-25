На українській станції "Вернадський" в Антарктиді зведуть унікальний артоб'єкт

У 2022 році на станції "Академік Вернадський" має з’явитися артінсталяція "Дім. Спогади", що стане візитівкою НАНЦ

Джерело: Національний антарктичний науковий центр у Facebook, архітектор Слава Балбек в Instagram

Деталі: Полярники розповіли, що на території станції розташований виведений з експлуатації старий паливний бак. І саме він – чи не перше, що бачать відвідувачі, і що потрапляє на більшість туристичних фото.

Бак, що стане основою інсталяції Фото НАНЦ

НАНЦ уже кілька років хотів переосмислити естетику цієї споруди: зробити суворий пейзаж приємнішим для полярників, і презентувати Україну для міжнародної спільноти.

Зазначається, що мережа "Сільпо" запропонувала здійснити цю мрію науковців, щоб подарувати радість гостям, коли вони найбільше сумують за рідною домівкою. До реалізації проєкту залучили Славу Балбека та "Майстерню Чудес".

"Дім. Спогади" – це ескіз з металу, що створює обриси українського будинку навколо паливного баку. Для дослідників це має стати живим спогадом про дім, а для туристів – можливістю познайомитися з Україною через візуальний образ.

Дослівно: "Навколо будинку можна буде прогулятися та побачити цікавинки про Україну — адже більшість антарктичних туристів дізнаються про нашу країну під час візиту на "Вернадський". Тому на стінах баку розмістять борди з фактами про Україну та станцію, а також символічними предметами на кшталт грудки чорнозему чи фрагменту вишиванки.

На сьогодні завершені конструкторські роботи і розпочато збирання. Після тестового монтажу за участі полярників в Україні, інсталяція знову буде розібрана, а усі матеріали завантажені на криголам "Ноосфера", щоб відправитися до Антарктиди у січні 2022-го.

Учасники 27-ї Української антарктичної експедиції на станції вже самостійно споруджуватимуть красу за кресленнями".