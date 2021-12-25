На украинской станции "Вернадский" в Антарктиде построят уникальный арт-объект

В 2022 году на станции "Академик Вернадский" должна появиться арт-инсталляция "Дом. Воспоминания", которая станет визитной карточкой НАНЦ.

Источник: Национальный антарктический научный центр в Facebook, архитектор Слава Балбек в Instagram

Детали: Полярники рассказали, что на территории станции расположен выведенный из эксплуатации старый топливный бак. И именно он – едва ли не первое, что видят посетители, и и он попадает на большинство туристических фото.

Бак, который станет основой инсталляции Фото НАНЦ

НАНЦ уже несколько лет хотел переосмыслить эстетику этого сооружения: сделать суровый пейзаж более приятным для полярников и презентовать Украину для международного сообщества.

Отмечается, что сеть "Сільпо" предложила осуществить эту мечту ученых. К реализации проекта привлекли Славу Балбека и "Мастерскую Чудес".

"Дом. Воспоминания" – это эскиз из металла, создающий очертания украинского дома вокруг топливного бака. Для исследователей это должно стать живым воспоминанием о доме, а для туристов возможностью познакомиться с Украиной через визуальный образ.

Дословно: "Вокруг дома можно будет прогуляться и увидеть что-то интересное об Украине — ведь большинство антарктических туристов узнают о нашей стране во время визита на "Вернадский". Поэтому на стенах бака разместят борды с фактами об Украине и станции, а также символическими предметами вроде грудки чернозема или фрагмента вышиванки.

На сегодняшний день завершены конструкторские работы и начата сборка. После тестового монтажа с участием полярников в Украине инсталляция снова будет разобрана, а все материалы загружены на ледокол "Ноосфера", чтобы отправиться в Антарктиду в январе 2022-го.

Участники 27-й Украинской антарктической экспедиции на станции уже будут самостоятельно сооружать красоту по чертежам".