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В Іспанії заборонили паління на пляжах, штраф – 2 тисячі євро

Субота, 25 грудня 2021, 22:57
В Іспанії заборонили паління на пляжах, штраф – 2 тисячі євро
Фото pixabay

Парламент Іспанії ухвалив закон, яким заборонив людям палити на пляжах, таким чином їх хочуть очистити від недопалків.

Джерело: hromadske з посиланням на The Times

Деталі: Місцевій владі дозволили штрафувати порушників на суму 2000 євро.

Окрім паління на пляжах заборонили також використовувати одноразові пакети.

Серед іншого документ покликаний заохотити людей повертати тару, наприклад пляшки, назад у магазини.

Ініціаторами нововведення стали зелені.

"Українська правда" у Threads

Теми: екологіяІспанія
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