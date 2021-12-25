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В Іспанії заборонили паління на пляжах, штраф – 2 тисячі євро

Субота, 25 грудня 2021, 23:57
Фото pixabay

Парламент Іспанії ухвалив закон, яким заборонив людям палити на пляжах, таким чином їх хочуть очистити від недопалків.

Джерело: hromadske з посиланням на The Times

Деталі: Місцевій владі дозволили штрафувати порушників на суму 2000 євро.

Окрім паління на пляжах заборонили також використовувати одноразові пакети.

Серед іншого документ покликаний заохотити людей повертати тару, наприклад пляшки, назад у магазини.

Ініціаторами нововведення стали зелені.

Теми: екологіяІспанія


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