В Іспанії заборонили паління на пляжах, штраф – 2 тисячі євро
Субота, 25 грудня 2021, 23:57
Парламент Іспанії ухвалив закон, яким заборонив людям палити на пляжах, таким чином їх хочуть очистити від недопалків.
Джерело: hromadske з посиланням на The Times
Деталі: Місцевій владі дозволили штрафувати порушників на суму 2000 євро.
Окрім паління на пляжах заборонили також використовувати одноразові пакети.
Серед іншого документ покликаний заохотити людей повертати тару, наприклад пляшки, назад у магазини.
Ініціаторами нововведення стали зелені.