В Испании запретили курить на пляжах, штраф – 2 тысячи евро
Суббота, 25 декабря 2021, 22:57
Парламент Испании принял закон, которым запретил людям курить на пляжах, таким образом их хотят очистить от окурков.
Источник: hromadske со ссылкой на The Times
Детали: Местным властям разрешили штрафовать нарушителей на сумму 2000 евро.
Кроме курения на пляжах запретили использовать одноразовые пакеты.
Среди прочего, документ призван поощрить людей возвращать тару, например, бутылки, обратно в магазины.
Инициаторами новшества стали зеленые.