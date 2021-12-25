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В Испании запретили курить на пляжах, штраф – 2 тысячи евро

Суббота, 25 декабря 2021, 22:57
В Испании запретили курить на пляжах, штраф – 2 тысячи евро
Фото pixabay

Парламент Испании принял закон, которым запретил людям курить на пляжах, таким образом их хотят очистить от окурков.

Источник: hromadske со ссылкой на The Times

Детали: Местным властям разрешили штрафовать нарушителей на сумму 2000 евро.

Кроме курения на пляжах запретили использовать одноразовые пакеты.

Среди прочего, документ призван поощрить людей возвращать тару, например, бутылки, обратно в магазины.

Инициаторами новшества стали зеленые.

"Украинская правда" в Threads

Темы: экологияИспания
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