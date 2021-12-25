Все обвинения в адрес России "безосновательны" – "Газпром" о дефиците газа в Западной Европе

Представитель российской компании-монополиста Алексей Куприянов заявил, что дефицит природного газа возник в Западной Европе из-за отсутствия заявок на его поставку, а не по вине "Газпрома".

Источник: Куприянов в эфире телеканала "Россия 1", цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь: "Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, абсолютно безосновательны и неприемлемы и не соответствуют действительности".

"И не нужно винить "Газпром". Лучше посмотреть в зеркало".

"В этом году "Газпром" поставил в Германию по контракту 50,2 млрд м³ – это на 5,3 больше, чем в прошлом году".

Детали: Свое утверждение менеджер "Газпрома" объяснил тем, что часть клиентов, "в том числе из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и, соответственно, больше не выставляют заявок на поставку газа, а "Газпром" бронирует транспортные мощности, исходя из имеющихся заявок, а не наоборот".

Сейчас, заявил Куприянов, "по имеющимся данным, наблюдается физический реверс газа из Германии в Польшу и, судя по всему, в Украину в объеме от 3 млн до 5 млн м³ в сутки", а поднимают газ из подземных хранилищ в Германии.

По словам официального представителя "Газпрома", в 2021 году поставлено больше газа, чем за предыдущий год, в Италию, Германию, Турцию, Болгарию, Сербию, Данию, Финляндию, Польшу.

В Европе говорят, что "Газпром" искусственно создает дефицит природного газа, остановив подачу топлива по газопроводу "Ямал-Европа".

На фоне этого биржевые цены на газ в Европе обновили максимум, впервые превысив отметку в 2 тысячи долларов за тысячу кубических метров, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Это в десять раз выше, чем в начале прошлого года.

Напомним: Российский "Газпром" снизил транзит природного газа через Украину на 20% – со 109 миллионов кубических метров до 87,7 миллиона кубометров в сутки.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" обратилась в Европейскую Комиссию с жалобой на злоупотребление российским Газпромом доминирующим положением на европейском рынке газа.