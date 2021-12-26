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Через сильні зливи у Бразилії евакуювали понад 11 тисяч осіб

Неділя, 26 грудня 2021, 03:50
фото: Getty Images

Понад 11 тисяч осіб були евакуйовані у бразильському штаті Баїя через повінь, а влада намагається в суботу надати допомогу жителям, які не мають куди переселитися.

Джерело: AFP, MSN із посиланням на агентство цивільного захисту штату

Деталі: Із листопада у штаті зливи забрали життя 17 людей, останню з яких зафіксували у четвер.

Згідно з даними, загалом 4 185 людей шукали притулку після того, як зливи обрушилися на 19 міст, включаючи Гуаратінгу, Ітороро та Коарачі на півдні штату.

Агентство повідомляє, що загалом 11 260 людей були змушені покинути свої домівки.

У суботу, у співпраці з іншими штатами, уряд Баїї та федеральний уряд розпочали спільну операцію з мобілізації для надання допомоги жителям затоплених районів.

Повідомляється, що 17 доріг затоплені та заблоковані, на деяких сталися зсуви ґрунту і каміння.

За словами місцевої влади, кількість опадів у грудні в столиці Баії Сальвадорі становила 250 міліметрів (9,8 дюйма), що в п’ять разів перевищує історичний середній показник.

Теми: Бразиліястихійне лихо


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