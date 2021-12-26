Из-за сильных ливней в Бразилии эвакуировали более 11 тысяч человек

Более 11 тысяч человек были эвакуированы в бразильском штате Баия из-за наводнения, а власти пытались в субботу оказать помощь жителям, которым некуда переселиться.

Источник: AFP, MSN со ссылкой на агентство гражданской защиты штата

Детали: С ноября в штате ливни унесли жизни 17 человек, последний из которых зафиксировали в четверг.

Согласно данным, всего 4 185 человек искали убежища после того, как ливни обрушились на 19 городов, включая Гуаратингу, Итороро и Коарачи на юге штата.

Агентство сообщает, что в общей сложности 11 260 человек были вынуждены покинуть свои дома.

В субботу, в сотрудничестве с другими штатами, правительство Баии и федеральное правительство приступили к совместной операции по мобилизации для оказания помощи жителям затопленных районов.

Сообщается, что 17 дорог затоплены и заблокированы, на некоторых произошли оползни.

По словам местных властей, количество осадков в декабре в столице Баии Сальвадоре составляло 250 миллиметров (9,8 дюйма), что в пять раз превышает исторический средний показатель.