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Столтенберг готовий скликати Раду НАТО-Росія вперше за 2,5 роки

Неділя, 26 грудня 2021, 08:55
Столтенберг готовий скликати Раду НАТО-Росія вперше за 2,5 роки
Єнс Столтенберг, фото AFP/Getty Images

Рада НАТО-Росія може зібратися в січні вперше за два з половиною роки, хоча Москва ще не взяла на себе зобов’язань щодо зустрічі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DPA

Деталі: Представник НАТО підтвердив, що генеральний секретар Єнс Столтенберг вирішив скликати зустріч 12 січня, і Альянс контактує з Росією з цього приводу.

У МЗС Росії підтвердили, що отримали пропозицію, але заявили, що вона все ще розглядається, а формат і терміни потребують уточнення.

Останні переговори в такому форматі відбулися в липні 2019 року, і з того часу усі спроби призначити дату зустрічі провалилися.

Нагадаємо, Україна хоче брати участь у безпекових консультаціях Сполучених Штатів, Європейського союзу чи НАТО з Росією.

Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. 

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". 

Читайте також: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України.

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Теми: НАТОРосія
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