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Столтенберг готов созвать Совет НАТО-Россия впервые за 2,5 года

Воскресенье, 26 декабря 2021, 08:55
Столтенберг готов созвать Совет НАТО-Россия впервые за 2,5 года
Йенс Столтенберг, фото AFP/Getty Images

Совет НАТО-Россия может собраться в январе впервые за два с половиной года, хотя Москва еще не взяла на себя обязательства по встрече.

Источник: "Европейская правда" со ссілкой на DPA

Детали: Представитель НАТО подтвердил, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг решил созвать встречу 12 января, и Альянс контактирует с Россией по этому поводу.

В МИД России подтвердили, что получили предложение, но заявили, что оно все еще рассматривается, а формат и сроки нуждаются в уточнении.

Последние переговоры в таком формате состоялись в июле 2019 года и с тех пор все попытки назначить дату встречи провалились.

Напомним, Украина хочет участвовать в консультациях по безопасности Соединенных Штатов, Европейского союза или НАТО с Россией.

Как известно, 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

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Темы: НАТОРосcия
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